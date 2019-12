Witte Huis stuurt kat naar juridische commissie impeachment-onderzoek IB

02 december 2019

01u15

Bron: ANP, Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump stuurt geen advocaat naar de zitting op 4 december van de juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden en zal zelf ook niet aanwezig zijn. De commissie komt dan bijeen vanwege het onderzoek naar de afzettingsprocedure en had het Witte Huis tot middernacht gegeven om te laten weten of Trump of een advocaat aanwezig is.

Juridisch adviseur Pat Cipollone van de president laat in een brief aan commissievoorzitter en Democraat Jerry Nadler weten dat van Trumps team “niet verwacht kan worden deel te nemen aan een hoorzitting terwijl de getuigen nog niet bekend zijn”. Ook schrijft hij dat “het onduidelijk is of de commissie Trump een eerlijk proces zal toestaan via aanvullende hoorzittingen”.

Op de hoorzitting woensdag moet blijken of de daden van de president een afzettingsonderzoek rechtvaardigen. Er worden vooral juridische specialisten gehoord.

Impeachment-procedure

De impeachmentprocedure tegen Trump startte in september. Aanleiding is dat de Democraten vinden dat de president zijn ambt heeft misbruikt voor eigen politiek gewin. Hij zette volgens hen de Oekraïense president Volodymyr Zelenski onder druk om een onderzoek te voeren naar voormalig vicepresident Joe Biden en diens zoon Hunter.

Joe Biden wordt in 2020 mogelijk de Democratische uitdager van Trump bij de presidentsverkiezingen. De Democraten beschuldigen de president er ook van militaire hulp als drukkingsmiddel te hebben ingezet.