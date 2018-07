Witte Huis stopt met vrijgeven telefoongesprekken Trump met andere wereldleiders IB

25 juli 2018

04u48

Bron: CNN 0 Het Witte Huis heeft bekend gemaakt dat het stopt met het publiceren van samenvattingen van de telefoongesprekken die president Trump met wereldleiders heeft. Dat melden twee bronnen aan CNN. Het is voorlopig onduidelijk of het om een tijdelijke of een permanente maatregel gaat. Decennialang gaven zowel Republikeinse als Democratische presidenten samenvattingen van hun telefoongesprekken met andere wereldleiders vrij.

De officiële beschrijvingen van de telefoongesprekken van de Amerikaanse president met andere wereldleiders worden ‘readouts’ genoemd en zorgen ervoor dat diplomaten en regeringen inzicht krijgen in wat er op het hoogste niveau besproken is. De readouts zijn de enige officiële bevestiging dat een telefoongesprek met de Amerikaanse president in het Oval Office daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Ze zouden wel nog intern verspreid worden.

Trump heeft de afgelopen twee weken minstens twee internationale telefoongesprekken gehad met wereldleiders. Zo sprak hij met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het Witte Huis heeft, na berichtgeving in de Trukse en Israëlische media, bevestigd dat de gesprekken plaatsvonden, maar wilde niet ingaan op wat er besproken was.

Sinds half juni heeft het Witte Huis al geen readouts meer vrijgegeven. De laatste readout was een samenvatting van het gesprek met de Hongaarse premier Victor Orban toen hij werd herkozen. “De twee leiders hebben beloofd om de Hongaars-Amerikaanse banden sterk te houden”, klonk het toen in de readout.

Michael Allen, voormalig adviseur nationale veiligheid ten tijde van George W. Bush, zegt dat met het afschaffen van de uitgifte van readouts, het Witte Huis “een diplomatiek middel verliest” en dat het de “kracht van een aangekondigd telefoongesprek niet moet onderschatten.”