Witte Huis slaat herdenkingsmunten voor top tussen Trump en Kim, ook al is niet zeker dat die doorgaat TK

22 mei 2018

07u56

Bron: Belga 3 Drie weken voor de geplande top tussen Amerikaans president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, en ondanks dreigementen van Pyongyang om de bijeenkomst op te blazen, heeft het Witte Huis al herdenkingsmunten laten slaan van de mogelijke historische ontmoeting. In totaal werden 250 stuks gemaakt.

Op de munt, met bovenaan "Vredesgesprekken", zijn de hoofden van Trump en Kim in profiel voor de vlaggen van hun respectieve landen afgebeeld, met hun gezichten naar elkaar gericht. Het ontwerp krijgt in de Amerikaanse media heel wat kritiek, onder meer omdat de dictator Kim op de munt met "Opperste Leider" wordt aangeduid.

De grootste vraagtekens worden echter geplaatst bij het feit dat de top nog niet heeft plaatsgevonden. Over de ontmoeting, die normaal gezien op 12 juni plaatsvindt in Singapore, bestaat ten eerste onzekerheid na meerdere dreigementen van Pyongyang om ze te annuleren. Ten tweede is het, zelfs als de bijeenkomst doorgaat, nog niet zeker of die ook een goede afloop zal kennen.