Witte Huis: "Rusland-onderzoek blijft verder gaan ondanks ontslag Jeff Sessions"

08 november 2018

19u08

Bron: Belga 0 Het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar veronderstelde beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingsstrijd van 2016 door Moskou blijft verder gaan, ondanks de opschudding op het departement van Justitie. Dat zei woordvoerster Kellyanne Conway van het Witte Huis vandaag aan Fox News in een schijnbare poging om de Democraten gerust te stellen.

Conway gaf toe dat het ontslag van Justitieminister Jeff Sessions er "al een tijdje zat aan te komen" en dat zijn relatie met president Donald Trump erg "beladen" was. Ze wees er op dat plaatsvervangend Justitieminister Rob Rosenstein zijn baan heeft behouden. De toppositie behoort tijdelijk toe aan Matt Whitaker, de stafchef van Sessions. "Ik denk dat het zeer lovenswaardig en opmerkelijk is dat de president er voorstander van is dat het onderzoek verger gaat", zei Conway.

Whitaker was als juridisch commentator, voor hij overstapte naar het Witte Huis, erg afwijzend tegenover het onderzoek van Mueller en adviseerde de advocaten van de president om niet mee te werken.



Het onderzoek van Mueller spitst zich toe op vermoede beïnvloeding van de laatste presidentsverkiezingen door Moskou en is uitgebreid naar de Trump-campagne zelf over mogelijke contacten met buitenlandse functionarissen. Dat leidde dan weer tot een onderzoek naar de financiën van Trump.

Democraten vragen Whitaker zich onbevoegd te verklaren en dreigen ermee zelf een onderzoek naar Trump op te starten nu ze de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, het lagerhuis van het Congres, hebben behaald bij de tussentijdse verkiezingen van dinsdag.