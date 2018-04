Witte Huis roept Palestijnen op van grens met Israël weg te blijven lva

06 april 2018

04u40

Bron: Belga 1 Het Witte Huis heeft gisteren de Palestijnen uitdrukkelijk gevraagd niet in de buurt te komen van de grens met Israël in de Gazastrook, waar sinds vorige week 18 Palestijnen werden doodgeschoten.

"De VS roept de leiders van de betogingen met klem op luid en duidelijk aan hun manifestanten te laten weten dat ze vreedzaam moeten betogen", schrijft Jason Greenblatt, die binnen het Witte Huis het Israëlisch-Palestijnse conflict opvolgt.

"De betogers moeten minstens 500 meter van de grens wegblijven en onder geen enkel beding de grensovergangen benaderen", schrijft hij verder op een toon die niet strookt met de toon van de VN, die Israël heeft opgeroepen tot “terughoudendheid en het voorkomen van verdere escalatie”.

"We veroordelen leiders en manifestanten die geweld gebruiken of betogers, onder wie ook kinderen, naar de grens sturen die daar het risico lopen gewond te raken of gedood te worden", voegt Greenblatt toe.

Mars van de Terugkeer

Vorige week vrijdag begonnen Palestijnen met demonstraties langs de grens die zouden moeten duren tot 15 mei. De Palestijnen herdenken die dag als ‘Dag van de Catastrofe’, omdat ongeveer 700.000 Palestijnen zijn gevlucht of verdreven tijdens de Arabisch-Israëlische oorlog in 1948.

Op de eerste dag van de zogenoemde ‘Mars van de Terugkeer’ kwamen zeker vijftien actievoerders om het leven. Het was de bloedigste dag in het conflict tussen Hamas en Israël sinds 2014. De secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres riep op tot een “onafhankelijk en transparant onderzoek” naar het gehanteerde geweld.

Israël heeft evenwel aangegeven dat het land haar beleid niet te zal veranderen en zich zal blijven verdedigen, daarbij “het principe van het ijzeren gordijn” hanterend.

Morgen worden opnieuw massa's betogers verwacht aan de grens.