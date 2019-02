Witte Huis rekruteert klimaatsceptici om consensus over klimaatverandering te weerleggen AW

26 februari 2019

12u35

Bron: Sciencemag 0 Het Witte huis in Amerika rekruteert. Voor een nieuwe promostunt is het op zoek naar wetenschappers die zich niet aansluiten bij de wetenschappelijke consensus over de klimaatverandering. De jobomschrijving? Het recente wetenschappelijk rapport over de klimaatverandering weerleggen.

Het handjevol wetenschappers zal de “Presidentiële Commissie voor Klimaatveiligheid”, onderdeel van de Nationale Veiligheidsraad (NSC), vervangen. Terwijl het oorspronkelijke doel van de Presidentiële Commissie was om de klimaatverandering te behandelen als een hedendaags veiligheidsrisico, zal de nieuwe groep exact het tegenovergestelde doen.



Tegenstrijdige uitkomst

Zo staat duidelijk te lezen in een uitgelekte memo van het Witte Huis dat de gerekruteerde wetenschappers het recente klimaatrapport - waarbij de mens als belangrijke oorzaak van de klimaatverandering wordt aangeduid - moeten onderwerpen aan een “tegenstrijdige peer review”. Wetenschappelijk kan zo’n peer review echter niet zijn als men op voorhand bepaalt dat de uitkomst tegenstrijdig moet zijn met de wetenschappelijke consensus van de klimaatbeoordeling.

Klimaatbeoordeling

Het geviseerde rapport verscheen reeds in november 2018 en werd zelfs ‘besteld’ door Trumps administratie. In het klimaatrapport staat onder andere te lezen dat “de gevolgen en kosten van de klimaatverandering al voelbaar zijn in de Verenigde Staten”. En de conclusie luidt dat gebeurtenissen zoals de extreme weersomstandigheden “steeds vaker gelinkt kunnen worden aan de klimaatopwarming, die veroorzaakt wordt door de mens”.

Omdat de president het niet eens was met de uitkomst, verhinderde zijn regering dat de negatieve klimaatbeoordeling aan de grote klok werd gehangen door het rapport vlak na Thanksgiving te publiceren.

Trumps administratie doet er nu echter nog een schepje bovenop en wil dat het rapport volledig in twijfel wordt getrokken. Op die manier kan Trump de Democraten weerwoord bieden wanneer ze de negatieve klimaatbeoordeling nogmaals aanhalen als argument voor de introductie van milieuvriendelijke initiatieven.

Controversieel team

William Happer, een bekende Amerikaanse klimaatontkenner en atoomfysicus aan de Princeton University, zal het team leiden dat Trump een repliek moet verschaffen. Zijn naam kwam in het verleden al in opspraak nadat hij de gevolgen van de hedendaagse CO2-uitstoot vergeleek met “het demoniseren van de arme Joden onder het bewind van Hitler”.

En zo zal team nog enkele onderzoekers tellen die twijfelen aan de klimaatopwarming als een gevolg van de uitstoot van fossiele brandstoffen. Onder de wetenschappers die gecontacteerd werden door het Witte Huis ook Richard Lindzen, een professor emeritus aan Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hij noemt mensen die zich zorgen maken over het broeikaseffect een “sekte”.

Eenmaal het nieuwe team volledig is, zal het focussen op de onderdelen van het klimaatrapport waar nog enige twijfel over bestaat. Zo luidt het verdict van klimaatwetenschappers dat de klimaatverandering stormen en orkanen intenser maakt, maar ze kunnen onmogelijk met zekerheid zeggen dat het frequenter voorkomen van stormen ook veroorzaakt wordt door diezelfde klimaatverandering.

