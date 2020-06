Witte Huis ontkent dat Trump wist van Russische beloning voor aanslagen op Amerikaanse militairen Mark van Assen

28 juni 2020

03u25 2 UPDATE Rusland heeft militanten geld aangeboden om troepen van de internationale coalitie in Afghanistan te doden. Dat stellen Amerikaanse inlichtingenbronnen. Het zou gaan om groepen die gelinkt zijn aan de taliban. Volgens de New York Times zou de Amerikaanse president Donald Trump op de hoogte gebracht zijn over de informatie, maar dat werd door het Witte Huis zaterdag ontkend.

Volgens de Amerikaanse krant zijn de Verenigde Staten er al maanden van overtuigd dat een Russische speciale eenheid stiekem beloningen heeft uitgeloofd voor succesvolle aanslagen. Dezelfde eenheid zou betrokken zijn geweest bij moordaanslagen en andere geheime operaties in Europa, waaronder de vergiftiging van Sergej Skripal, een voormalige Russische inlichtingenofficier. Dat was in 2018, in de Engelse stad Salisbury.

Er zou ook daadwerkelijk geld zijn uitbetaald aan islamitische militanten, maar het is niet duidelijk voor welke aanslagen dat is gebeurd. In 2019 zijn er 20 Amerikanen gesneuveld in Afghanistan. Ook hier is niet duidelijk welke zijn gelinkt aan deze kwestie. Frappant is dat de aanslagen zouden hebben plaatsgevonden tijdens de vredesonderhandelingen die de Amerikanen voerden met de taliban, en die nog steeds niet zijn afgerond.

Het Witte Huis ontkent overigens dat president Donald Trump op de hoogte was van inlichtingen die zouden aantonen dat Rusland beloningen heeft beloofd aan Taliban-strijders in Afghanistan om Amerikaanse militairen te doden.

Noch Trump, noch vice-president Mike Pence is op de hoogte gebracht, zei woordvoerster Kayleigh McEnany zaterdag. Ze voegde eraan toe dat het hierbij niet gaat over de waarheidsgetrouwheid van de informatie, maar alleen over de vraag of Trump zou zijn geïnformeerd.

Nog geen actie

Het Witte Huis weet niet precies wat het met de zaak aan moet. Er zijn een paar opties voorbijgekomen, variërend van een officiële klacht aan Moskou tot een reeks van oplopende sancties. Volgens bronnen heeft de Amerikaanse regering nog niks besloten. Het is onduidelijk waarom. De krant suggereert dat president Donald Trump er op gebrand is om voor de komende verkiezingen een vredesdeal met de taliban te sluiten. Rusland heeft in elk geval nog geen weet van de beschuldigingen. “Als iemand komt klagen, komen we met een reactie”, aldus de woordvoerder van president Vladimir Poetin.

Ook de taliban ontkennen dat ze dergelijke relaties hebben ‘met welke inlichtingendienst dan ook’. Een woordvoerder noemt de berichten een poging om hen in een kwaad daglicht te stellen. “In het verleden pleegden we inderdaad aanslagen en dat deden we met onze eigen middelen. Maar dat veranderde na onze deal met de Amerikanen om tijdens de onderhandelingen de onderlinge vijandigheden te staken. Hun levens zijn veilig, wij vallen hen niet aan.”

Niet voor het eerst

Volgens bronnen is de informatie naar boven gekomen tijdens verhoren van gevangengenomen Afghaanse militanten en criminelen. Hoe de Russische operatie precies werkte, hoe doelwitten werden geselecteerd en hoe de betalingen verliepen, is niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk of de Russen in Afghanistan zelf opereerden of elders contact hadden met de taliban.

Het is overigens niet voor het eerst dat Moskou ervan wordt beschuldigd de Taliban te steunen. Zowel de Amerikanen als de Afghanen meldden eerder al dat de militanten onder meer lichte wapens kregen van de Russen.

De Sovjet-Unie (met Rusland als belangrijkste republiek) viel Afghanistan eind december 1979 binnen om de toenmalige communistische Afghaanse regering bij te staan in hun strijd tegen de islamitische moedjahedien. De aftakelende communistische grootmacht trok zich in 1989 terug uit, het land in chaos achterlatend.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Het allerlaatste Amerikaans-Russische verdrag over kernwapens dreigt te verlopen (+)

Ondanks akkoord over wapenstilstand: Afghanistan kent dodelijkste week in 19 jaar

Lahoussine El Haski verdacht van ontvoering in Genk: deze terrorist zat in de Champions League van de jihad (+)