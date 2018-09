Witte Huis onthult uitgebreide strategie tegen cyberaanvallen: "Onze tegenstanders moeten weten dat we offensiever gaan reageren" IB

21 september 2018

06u10

Bron: Belga 0 Het Witte Huis heeft in een mededeling haar strategie voorgesteld tegen cyberaanvallen. Volgens het Witte Huis gaat het om de eerste strategie van die aard in 15 jaar. De Amerikaanse media wijzen erop dat het leger door het nieuwe beleid meer vrijheid krijgt op cyberaanvallen uit te voeren.

"Amerika en zijn bondgenoten worden elke dag aangevallen in cyberspace. Kwaadaardige actoren proberen onze veiligheid en veiligheid te ondermijnen door onze nationale infrastructuur te beschadigen en het leven van de gewone Amerikanen te verstoren", klinkt het in de mededeling.

In een reactie op die groeiende dreiging heeft president Donald Trump de eerste comprehensieve cyberstrategie voorgesteld sinds 2003. "Het plan is opgebouwd rond de prioriteiten die deel uitmaken van de bredere nationale veiligheidsstrategie", klinkt het.

Volgens de Amerikaanse krant USA Today houdt Trumps strategie in dat de VS een grotere autoriteit krijgen om tot een offensief over te gaan tegen buitenlandse tegenstanders.

"Handen leger minder gebonden"

In het plan is opgenomen dat de overheidsagentschappen hun verdedigingsmechanismen tegen cyberaanvallen regelmatig evalueren en updaten. "We gaan veel dingen op een offensieve manier doen. Onze tegenstanders moeten dat weten", zegt nationaal veiligheidsadviseur John Bolton.

Volgens Bolton maakt de nieuwe strategie een einde aan de regels die Trumps voorganger Barack Obama opstelde. Zijn beleid - dat geheim was tot klokkenluider Edward Snowden informatie lekte - hield in dat het leger raad moest vragen aan onder meer Buitenlandse Zaken en de inlichtingendiensten alvorens een cyberaanval op poten te zetten. Dat moest er onder meer voor zorgen dat een aanval de operaties van de inlichtingendiensten niet in gevaar zou brengen. "Onze handen zijn nu niet meer zo gebonden als tijdens het Obama-regime", aldus Bolton aan de krant New York Times.

De VS hebben China er de afgelopen jaren van beschuldigd persoonlijk documenten van de overheid te hebben gehackt. Daarnaast zou Rusland digitale methoden gebruikt hebben om de presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden.