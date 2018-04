Witte Huis neemt groepsfoto van stagiairs, en daarbij valt pijnlijk detail nogal op TK

01 april 2018

08u08

Bron: Washington Post 0 Vrijdag publiceerde het Witte Huis een groepsfoto's van alle nieuwe stagiairs die aangenomen werden voor deze lente. De 'interns' poseerden naar goede gewoonte met de president, en daarbij viel één detail nogal op.

De foto maakt het pijnlijk duidelijk: diversiteit is in het Witte Huis absoluut geen prioriteit. Net nadat de foto werd vrijgegeven, werd online meteen opgemerkt dat de foto een zee van blanke gezichten bevat. Van de 90 aanwezigen hebben er amper vijf een andere huidskleur. "Het is een beetje zoals een 'Waar is Wally'-foto voor de niet-blanke personen. En dat in een land waar 40 procent van de mensen niet blank is", merkte iemand op.

The White House intern photo is like a Where’s Waldo for a non-white person—in a country that is about 40% non-white. pic.twitter.com/UiBLewAurE Brian Klaas(@ brianklaas) link

I missed the fall intern photo, but last summer and this spring, the White House had a combined 206 interns. Among them: 3 black men. 0 black women. Out of 206. Such a toxic organization. pic.twitter.com/NLxUzdopa8 Brandon Friedman(@ BFriedmanDC) link

Intussen kreeg het beeld al bakken kritiek. Heel wat mensen maakten ook de vergelijking met de groepsfoto's ten tijde van Barack Obama. Toen was de balans duidelijk een stuk evenwichtiger.

White House interns sure look less different these days. pic.twitter.com/T72cobobAa ian bremmer(@ ianbremmer) link

Dit hoeft niet te betekenen dat de Trump-administratie discrimineert bij het aanwerven van de stagiairs - het kan ook zijn dat mensen met een andere huidskleur gewoon minder happig zijn om voor Trump te werken. Volgens peilingen doet de president het bijzonder slecht bij niet-blanke millennials. Maar het is lang niet de eerste keer dat het huidige Witte Huis onder vuur ligt voor het gebrek aan diversiteit. In december nam Omarosa Maningault Newman nog ontslag als communicatiedirectrice. "Als enige Afro-Amerikaanse vrouw in het Witte Huis heb ik dingen gezien die me een oncomfortabel gevoel geven en me emotioneel diep geraakt hebben", zette ze toen de puntjes op de i. "Dit heeft een enorme impact op mijn gemeenschap en mijn mensen."

