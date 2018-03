Witte Huis lijkt stilaan meer op duiventil: zij gingen Rex Tillerson voor TT

13 maart 2018

15u49

Bron: ANP, Reuters, Vox 0 Met zijn ontslag als minister van Buitenlandse Zaken komt Rex Tillerson in een ondertussen indrukwekkende lijst terecht van topmedewerkers van Amerikaans president Donald Trump die de laan werden uitgestuurd. Nooit eerder wisselende het personeelsbestand van een Amerikaans presidentschap zo snel als onder Trump. Een overzicht van veertien tumultueuze maanden in het Witte Huis.

Rex Tillerson, minister van Buitenlandse Zaken

Iets meer dan een jaar hield hij het vol, ondanks de maandenlange geruchten dat zijn ontslag elk moment kon volgen. Vandaag mocht Rex Tillerson, die zijn baas volgens mediaberichten ooit "een idioot" noemde, dan toch zijn boeltje pakken.

Gary Cohn, directeur Nationale Economische Raad

Tillersons vertrekt komt er amper een week na het ontslag van Gary Cohn, de tot dan invloedrijke directeur van Trumps Nationale Economische Raad. Cohn, een fervent tegenstander van handelsbelemmeringen en invoertaksen, gooide de handdoek in de ring nadat Trump eenzijdig extra importheffingen voor staal aankondigde.

Op 22 januari 2017 legden de topmedewerkers van het Witte Huis de eed af voor de president. Vandaag zijn heel wat onder alweer vertrokken. Beweeg over de puntjes om te zien wie ondertussen niet meer voor Trump werkt:

Hope Hicks, communicatiedirecteur

Het waren trouwens bijzonder chaotische weken in het Witte Huis, met ook Trumps schoonzoon Jared Kushner die plots zijn toegang tot de allergeheimste documenten ingetrokken zag. En eind februari volgde het ontslag van Hope Hicks, de jonge communicatiedirecteur van het Witte Huis. Ze stapte op een dag na haar getuigenis in het Huis van Afgevaardigden over de Russische inmenging in de presidentscampagne van 2016.

Rob Porter, staff secretary

Hicks ontslag kwam er ook in de nasleep van het ontslag van Rob Porter, staff secretary, een van de belangrijkste adviseurs van de president en verantwoordelijk voor wie welke documenten te zien krijgt in het Witte Huis. Zij had ooit een relatie met Porter, en was tegelijkertijd verantwoordelijk voor de makke reactie van het Witte Huis op beschuldigingen van huiselijk geweld door twee van Porters ex-partner.

Steve Bannon, speciaal adviseur

Bannon, die bekend staat om zijn extreemrechtse ideeën, moet op 18 augustus de deur achter zich dichttrekken omdat de president niet langer tevreden over hem is. Bannon verklaart daarna dat het presidentschap van de vastgoedmagnaat "voorbij" is.

Anthony Scaramucci, communicatiedirecteur

Scaramucci vertrekt na amper tien dagen op 31 juli. De kersverse perschef maakt plaats om de nieuwe stafchef John Kelly met een "schone lei" te laten beginnen. Daarop zou Kelly bij Trump hebben aangedrongen.

Reince Priebus, stafchef van het Witte Huis

Priebus is daags te voren door Scaramucci bij CNN en in The New Yorker afgeserveerd als lekker van informatie naar de pers en paranoïde schizofreen. Minister van Binnenlandse Veiligheid John Kelly volgt hem op.

Sean Spicer, perswoordvoerder

Sean Spicer biedt op 21 juli zijn ontslag aan. Hij is het naar verluidt niet eens met de aanstelling van Anthony Scaramucci als nieuwe communicatiedirecteur van het Witte Huis.

James Comey, FBI-directeur

Een van de meest verrassende en controversiële besluiten van Trump. Trump zei volgens de New York Times tegen Russische diplomaten dat hij 'mafkees' Comey in mei had ontslagen om de druk van het Rusland-onderzoek af te halen. De president liet officieel weten dat hij Comey niet langer in staat achtte de FBI te leiden.

Michael Dubke, communicatiedirecteur

De eerste communicatiedirecteur van het Witte Huis, die al na drie maanden de handdoek gooit.

Michael Flynn, nationale veiligheidsadviseur

Flynn vliegt midden februari nadat Trump hem nog enkele weken de hand boven het hoofd had gehouden toch de laan uit, nadat bekend was geworden dat hij tegenover vicepresident Mike Pence had gelogen over de reikwijdte en inhoud van zijn geheim overleg met Russische ambtenaren.

Sally Yates, waarnemend minister van Justitie

Trump schuift Yates eind januari 2017, wanneer hij tien dagen president is, terzijde omdat ze hard departement opdracht gaf het presidentieel inreisverbod voor immigranten en vluchtelingen uit zeven overwegend islamitische landen niet tegenover de rechter te verdedigen. Het Witte Huis noemt dat verraad.