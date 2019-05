Witte Huis: “Getuigenis oud-adviseur over Mueller-rapport onnodig” IB

20 mei 2019

23u43

Bron: ANP 0 Het Witte Huis heeft Donald McGahn, een oud-adviseur van de Amerikaanse regering, instructie gegeven vandaag niet te getuigen voor een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over het rapport van de speciale aanklager Robert Mueller.

Het ministerie van Justitie stelde dat McGahn als voormalig juridisch adviseur van de regering volgens de wet is vrijgesteld van het getuigen over “kwesties die verband hielden met zijn officiële taken”.

Ontslag

Woordvoerster Sarah Sanders zei dat McGahn daarom niet verplicht is om te getuigen over het rapport van Mueller, dat gaat over mogelijke Russische hulp bij de verkiezingscampagne van Trump. De president heeft volgens dat rapport McGahn opgedragen te gaan werken aan het ontslag van Mueller. McGahn zou dat toen hebben geweigerd.

McGahn was opgeroepen vandaag te getuigen voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden.