Witte Huis erkent dat het steun voor Oekraïne tegenhield om onderzoek naar Democraten af te dwingen Redactie

18 oktober 2019

14u25

Bron: de Volkskrant 0 Het Witte Huis erkent dat het militaire financiële steun voor Oekraïne heeft tegengehouden totdat het land een onderzoek zou instellen naar ‘corruptie’ van Democraten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft tot dusver altijd ontkend dat hij Oekraïne onder druk heeft gezet.

Mick Mulvaney, de stafchef van Trump, zei donderdag in een persconferentie dat het manoeuvre “absoluut gepast” was. “Dat doen we de hele tijd in het buitenlandbeleid. Ik heb nieuws voor iedereen: get over it.”

Daarmee krijgt ook Oekraïne-gate een bijna voorspelbare wending: na wekenlang te hebben ontkend dat er iets is gebeurd, zegt het Witte Huis dat dat natúúrlijk is gebeurd, en dat daar niets mis mee is.

De ‘quid pro quo’, zoals de tegenprestatie wordt genoemd, is al een paar weken het belangrijkste puzzelstukje in het impeachment-­onderzoek dat de Democraten naar de president hebben ingesteld, en dat begon met een telefoontje van Trump aan zijn Oekraïense collega Volodymir Zelenski. Al uit het vrij­gegeven verslag van dat telefoontje, dat eerst in een kluis was verstopt, bleek dat Trump om een gunst vroeg, in ruil voor de wensen van Zelenski.

Wat Trump wilde, was onderzoek naar de zoon van zijn politieke ­opponent Joe Biden, en onderzoek naar een samenzweringstheorie die stelt dat Oekraïne rond de verkiezingen van 2016 de Democraten heeft geholpen.

Klokkenluider

Dat telefoontje baarde zulke zorgen dat een klokkenluider er een klacht over indiende. Sindsdien doet het Amerikaanse Congres onderzoek, en is er meer naar buiten gekomen over de aanloop naar het telefoontje. Uit berichtenverkeer tussen ­diplomaten bleek al dat een van hen zich zorgen maakte over het tegenhouden van 391 miljoen dollar aan steun, in ruil voor politieke hulp aan Trump.

Op 4 oktober hield Trump nog vol dat er “absoluut geen quid pro quo was geweest”. Als bewijs hiervoor haalde hij een sms’je van Gordon Sondland aan, een diplomaat die betrokken was bij het overleg met ­Zelenski.

Maar deze Sondland zou donderdag voor het Congres getuigen dat hij dat ontkennende sms’je op bevel van Trump heeft verstuurd. Voordat deze onthulling zou inslaan, koos het Witte Huis voor de vlucht vooruit.