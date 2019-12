Witte Huis dreigt “andere middelen” dan diplomatie te gebruiken als reactie op “kerstcadeau” Noord-Korea NLA

29 december 2019

18u54

Bron: Belga 0 Het Witte Huis spreekt opnieuw dreigende taal aan het adres van Noord-Korea. Zo zegt het Witte Huis dat het "andere middelen" dan diplomatie zal gebruiken als Noord-Korea zijn dreigement van een "kerstcadeau" uitvoert.

Vorige week dreigde Noord-Korea dat ze de Verenigde Staten een “kerstcadeau” zouden geven als de VS blijft weigeren sancties op te heffen. Wat dat “kerstcadeau” juist is, is onduidelijk, maar het Zuid-Koreaans persbureau Yonhap vreest dat de Noord-Koreanen weer een intercontinentale ballistische raket lanceren. Pyongyang noemde een lancering van zo’n langeafstandsraket in juli 2017 ook een “cadeau” voor de VS.

Het Witte Huis is niet opgezet met die dreigende taal vanuit Pyongyang. Nationaal veiligheidsadviseur Robert O'Brien zegt dat de situatie van nabij wordt opgevolgd. "Maar we hebben veel tools in onze gereedschapskist en het is mogelijk om extra druk uit te oefenen op de Noord-Koreanen", zo zei hij op televisiezender ABC.

Na de toenadering in 2018 zitten de onderhandelingen over het Noord-Koreaanse nucleaire programma in een impasse, meer bepaald sinds de mislukte nucleaire top tussen Trump en Kim Jong-un in Hanoi in februari.