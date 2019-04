Witte Huis: “Democraten krijgen belastingaangifte Trump nooit te zien” kg

08 april 2019

08u01

Bron: Belga 0 De Democraten zullen de belastingaangifte van (de Republikeinse) president Donald Trump nooit krijgen. Dit heeft de stafchef van het Witte Huis, Mick Mulvaney, gisteren tegenover de conservatieve zender Fox News gezegd. Zij hoeven dat ook niet, voegde hij eraan toe.

"De kiezers wisten dat de president zijn belastingaangifte had kunnen voorleggen, zij wisten dat hij dit niet heeft gedaan en zij hebben hem hoe dan ook verkozen. Dat maakt de Democraten gek", aldus Mulvaney.



Woensdag diende de Democraat Richard Neal, voorzitter van de belastingcommissie in het Huis van Afgevaardigden, een formele aanvraag in bij de belastingdienst IRS om Trumps aangiften te verkrijgen. Het gaat om zowel de persoonlijke als de zakelijke aangiften van de president vanaf 2013 tot en met 2018. Volgens Neal wil de commissie via de documenten achterhalen of de IRS zijn eigen beleid volgt om de belastingaangiften van elke zittende president en vicepresident door te lichten.



"De Democraten willen dat de IRS hen de documenten overhandigt en dat zal niet gebeuren en dat weten zij", zei de stafchef. Het verzoek is een "politieke stunt".

