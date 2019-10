Witte Huis bevestigt dood van bommenmaker al-Qaida HAA

10 oktober 2019

21u22

Bron: DPA 0 De Verenigde Staten hebben voor het eerst de dood van de Saudiër Ibrahim al-Asiri bevestigd. De veronderstelde bommenmaker van al-Qaida en coördinator van aanslagen zou twee jaar geleden gedood zijn bij een Amerikaanse antiterreuroperatie in Jemen.

In een verklaring zegt het Witte Huis dat de dood van al-Asiri een zware slag toediende aan al-Qaida op het Arabisch Schiereiland. Amerika zal blijven jagen op terroristen als hem, "totdat ze niet langer een bedreiging vormen voor onze geweldige natie", klonk het nog.

Al minstens een jaar doen geruchten de ronde over de dood van al-Asiri. In augustus vorig jaar schreven Amerikaanse media nog dat hij in 2017 werd gedood bij een droneaanval van de CIA in Jemen. Al-Asiri maakte onder meer de bommen voor de mislukte aanslag op eerste kerstdag van 2009, gepleegd door de zogenaamde "onderbroekterrorist" aan boord van een passagiersvliegtuig naar de VS.