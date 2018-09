Witte Huis bereid tweede aanklaagster Kavanaugh te horen Redactie

25 september 2018

17u32

Bron: dpa 0 Het Witte Huis is bereid om de tweede vrouw te horen die de kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh heeft beschuldigd van seksuele intimidatie. Dat zei woordvoerster Sarah Sanders. President Donald Trump had Kavanaugh voorgedragen als kandidaat voor het Hooggerechtshof.

"Zeker zouden we daarvoor openstaan, en dat proces kan donderdag plaatsvinden", aldus Sanders op de show 'Good Morning America', op de vraag of Trump wilt dat Deborah Ramirez voor de bevoegde senaatscommissie verschijnt.

"Nogmaals, de president was duidelijk, laat hen spreken maar laat ook Brett Kavanaugh spreken en laten we hem zijn kant van het verhaal vertellen vooraleer we beschuldigingen toelaten die zijn hele toekomst bepalen", zei Sanders.

Ramirez, een gewezen medestudente van Kavanaugh, heeft hem ervan beschuldigd dat hij haar jaren geleden seksueel heeft lastiggevallen. Eerder had Christine Blasey Ford, de professor psychologie uit Californië, hem ervan beschuldigd dat hij haar in de marge van een schoolfeestje geprobeerd heeft te verkrachten. Kavanaugh ontkent beide beschuldigingen fors. Donderdag zullen zowel Kavanaugh als Ford al gehoord worden door de Senaat.

Sanders weerlegde de claim dat Trump de partij van de mannen kiest bij beschuldigingen van wangedrag. "Dat klopt niet en in dit geval kent de president Brett Kavanaugh. Hij heeft zijn verhaal gehoord", zei ze. "Er is niet het minste bewijs om de verhalen van de andere individuen te bevestigen."