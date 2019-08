Witte Huis: “Amerikaanse gesprekken over vrede in Afghanistan verlopen zeer goed” ttr

17 augustus 2019

06u15

Bron: belga 1 buitenland Er is vooruitgang bij de gesprekken om tot een vredesakkoord te komen met de taliban in Afghanistan. Volgens het Witte Huis is het onderhoud van de Amerikaanse president Donald Trump en zijn belangrijkste adviseurs en ministers "zeer goed" verlopen.

De Amerikaanse president sprak op zijn golfclub in New Jersey met verschillende hoge verantwoordelijken, onder wie minister van Defensie Mark Esper, minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en stafchef Joseph Dunford.

"De gesprekken focusten zich op de onderhandelingen en een eventueel vredesakkoord en verzoening met de taliban en de regering van Afghanistan. De vergadering is goed verlopen en de onderhandelingen gaan verder", verklaarde Hogan Gidley, woordvoerder van het Witte Huis, in een mededeling. "In nauwe en voortdurende samenwerking met de regering van Afghanistan blijven we ons inzetten voor een alomvattend vredesakkoord, met daarin een vermindering van het geweld en een staakt-het-vuren."

Militaire aanwezigheid

Op de vergadering zouden ook John Bolton, de nationale veiligheidsadviseur van Trump, Zalmay Khalilzad, de Amerikaanse gezant voor Afghanistan en CIA-directeur Gina Haspel aanwezig zijn geweest. Enkele dagen geleden beëindigden de VS en de taliban hun gesprekken in de Qatarese hoofdstad Doha.

Verschillende Amerikaanse bronnen lieten weten dat een akkoord tussen Washington en de taliban binnenkort te verwachten is, maar dat er nog een aantal punten besproken moeten worden. Khalilzad zou de komende dagen teruggaan om de gesprekken te finaliseren.

Washington wil de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan verminderen. Momenteel zijn er 14.000 Amerikaanse soldaten ingezet. De VS willen vooral een einde maken aan de oorlog die in 2001 startte. Trump verklaarde herhaaldelijk dat hij "de jongens naar huis wil brengen".