Witte huis al volledig in kerstsfeer jole

27 november 2018

09u28

Het Witte Huis in Washington is al volledig in kerstsfeer. Overal staan dennenbomen, de ene al wat hoger dan de andere en ook de kerstmuziek zelf, mag natuurlijk niet ontbreken. Het is de First Lady zelf die voor het ontwerp van de kerstversiering zorgde. Het thema dit jaar is ‘Amerikaanse schatten’, zo hangt er boven de open haarden de skyline van New York, St. Louis, Chicago en San Francisco.