Witte Huis-adviseur Miller test positief op coronavirus IB

07 oktober 2020

03u08

Bron: ANP 0 Witte Huis-adviseur Stephen Miller is besmet met het coronavirus. Miller bevestigde dat aan persbureau Reuters nadat een verslaggever van NBC berichtte dat hij positief was getest op het virus.

De adviseur is de meest recente persoon in de nabijheid van de met het coronavirus besmette president Donald Trump, die ook positief is getest.

Miller liet zelf aan Reuters weten dat hij al vijf dagen afgezonderd aan het werk is en in zelfisolatie zit. Hij testte dinsdag positief op corona. De adviseur is de echtgenoot van Katie Miller, de perschef van vicepresident Mike Pence. Zij was in mei besmet geraakt met het coronavirus.

“Geen nieuwe coronabesmettingen meer in Witte Huis”

De assistent-perssecretaris van het Witte Huis Brian Morgenstern meldde dinsdagavond lokale tijd aan CNN dat er behalve Miller geen nieuwe coronabesmettingen waren vastgesteld in het Witte Huis.

Trump en zijn echtgenote Melania maakten afgelopen vrijdag bekend dat zij besmet waren geraakt. Adviseur Hope Hicks, woordvoerster Kayleigh McEnany, campagnechef Bill Stepien, de voorzitter van het nationale partijcomité van de Republikeinen Ronna McDaniel, de Republikeinse senatoren Ron Johnson, Mike Lee en Thom Tillis en Trumps ex-adviseur Kellyanne Conway testten ook allemaal positief op het coronavirus.