Witte Helmen: "Zeker 150 doden bij chemische aanval in Oost-Ghouta"

IB

08 april 2018

03u15

Bron: Belga

Het Syrische leger zou in Douma, de laatste stad in Oost-Goutha die nog in handen van rebellen is, deze nacht een gifgasaanval hebben uitgevoerd. Dat zeggen verschillende ngo's waaronder de Syrische hulporganisatie Witte Helmen.