Witte agenten wassen voeten van zwarte geloofsleiders als daad van naastenliefde SVM

08 juni 2020

17u38

Bron: Daily Mail/The Sun 12 Opmerkelijk protest tegen politiegeweld in Cary (North Carolina): drie witte agenten knielden en wasten samen met enkele sympathisanten de voeten van zwarte geloofsleiders, als teken van vergiffenis. Net zoals Jezus deed bij zijn discipelen dus.

Police Officers wash the feet of Black faith leaders and beg for forgiveness in Cary, NC 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/Uk6WeNnHle Uncle Sam's Children(@ UncleSamsNation) link

De leden van het Legacy Church Center organiseerden vorige zaterdag een krachtig eerbetoon aan de overleden George Floyd. Zo werd er onder meer een gebedswandeling gehouden en een stilte van exact 8 minuten en 46 seconden gerespecteerd. Symbolisch, want zo lang plantte agent Derek Chauvin zijn knie in de nek van Floyd.

Daarnaast vond echter ook een opvallend ceremoniemoment plaats: de zwarte dominees Faith en Soboma Wokoma lieten hun voeten wassen door drie witte gelovigen. Even later kregen ze assistentie van de agenten.

“Dit kunnen we zelf wel”

De ultieme daad van verzoening of net een bewijs van zwarte overheersing? Op sociale media liepen de opinies vér uiteen. “Een toonbeeld van liefde en nederigheid, zo kunnen de wonden eindelijk beginnen helen”, klonk het onder meer.

De tegenstanders hadden heel wat minder lovende woorden in petto. “Nee bedankt, we kunnen zelf wel onze voeten wassen”, luidde het verdict daar. Een inwoner van Cary schaamt zich naar eigen zeggen zelfs dood. “Wat een schande. Dit gaat niet over eenheid of racisme. Het zijn vernederende tactieken die uiteindelijk tot onderwerping moeten leiden.”

Voor Faith en Soboma was de samenkomst bedoeld om openlijk met elkaar in dialoog te treden. “De kerk heeft altijd een grote rol gespeeld op het vlak van burgerrechten. We willen niet enkel een zwarte, witte of Aziatische kerk zijn. We willen iedereen verenigen via het lichaam van Christus. We waren blij verrast toen we merkten dat ook de burgemeester en de politie wilden deelnemen aan onze gebedswandeling.”

