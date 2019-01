Wit-Russische 'sekscoach' die link tussen Rusland en VS zou blootleggen, vrij onder voorwaarden ADN

22 januari 2019

16u58

Bron: AD.nl, Belga, ANP 0 Het Wit-Russische model/escortemeisje Anastasia Vasjoekevitsj (27), die beweerde bewijzen te hebben voor Russische hulp in de verkiezingscampagne van president Donald Trump, is weer op vrije voeten. Ze is vrijgelaten onder voorwaarden, meldt haar advocaat

Anastasia Vasjoekevitsj werd vorige donderdag in Rusland gearresteerd nadat ze door Thailand was uitgeleverd. Daar bracht de callgirl bijna een jaar in de gevangenis door, omdat ze in Pattaya zonder vergunning had gewerkt als “sekscoach”.

Geluidsopnames

De jonge vrouw ging de wereld rond toen ze beweerde geluidsopnames te hebben van de Russische miljardair Oleg Deripaska, een bekende van de voormalige campagnedirecteur van Donald Trump, Paul Manafort, en een vertrouweling van Kremlinbaas Vladimir Poetin.



De Wit-Russische beweerde een relatie met Deripaska te hebben gehad, een video dook op waarop Vasjoekevitsj op het jacht van de Russische zakenman te zien was. En de opnames in haar bezit zouden aantonen dat er Russische bemoeienis is geweest met de Amerikaanse presidentsverkiezing.

Vasjoekevitsj probeerde de opnames aan de Amerikanen te slijten in ruil voor haar vrijheid en asiel in de VS. Washington ging niet in op het aanbod. De Wit-Russin bleef in de Thaise cel zitten.

Excuses

Zaterdag verscheen de zelfverklaarde sekscoach in de rechtbank in Moskou, waar ze haar excuses overmaakte aan de door haar beschuldigde miljardair. Deripaska is een van de 24 Russische magnaten die, naar aanleiding van het Amerikaanse Ruslandonderzoek, sancties kregen opgelegd. Hij maakte zijn fortuin met handel in aluminium, energie en bouwprojecten.

Vasjoekevitsj verklaarde Deripaska ‘niet langer in diskrediet’ te willen brengen. “Ik heb er genoeg van”, voegde ze eraan toe. De kans dat ze ooit nog met Amerikaanse agenten over de tapes zal praten, is daarmee erg klein geworden. Ze heeft de opnames nooit laten horen en het is maar de vraag of die echt bestaan. Volgens vertegenwoordigers van Deripaska is het “onzin” en was Vasjoekevitsj nooit de minnares van de oligarch.