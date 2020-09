Wit-Russische protestleidster zegt dat ze met dood werd bedreigd tijdens ontvoering AW

10 september 2020

16u38

Bron: Reuters 0 Volgens de Wit-Russische protestleidster Maria Kolesnikova (38) hebben haar ontvoerders gedreigd om haar te vermoorden. Eerder deze week zouden de Wit-Russische autoriteiten geprobeerd hebben om Kolesnikova met dwang het land uit te zetten.

Enkele veiligheidsagenten zouden daarbij een zak over haar hoofd hebben getrokken, haar hebben opgepakt en weggevoerd in een minibus. “Als ik Belarus niet vrijwillig zou verlaten, zou het alsnog gebeuren. Dood of levend”, zouden haar ontvoerders hebben gezegd volgens Kolesnikova. “Er volgden ook nog enkele dreigementen dat ik voor 25 jaar de gevangenis zou invliegen.”



Volgens haar aanhangers kon Kolesnikova zich met succes verzetten tegen de verplichte uitzetting door haar paspoort te verscheuren.



Sinds de verkiezingen van 9 augustus wordt in Wit-Rusland massaal gedemonstreerd tegen president Aleksandr Loekasjenko die de stembusgang glansrijk zou hebben gewonnen. Hij wordt ervan beschuldigd de uitslag te hebben vervalst.