Wit-Russische protestleidster Kolesnikova verscheurde paspoort om uitzetting te voorkomen

08 september 2020

13u32

Bron: Belga 0 De Wit-Russische protestleidster Maria Kolesnikova heeft haar paspoort verscheurd om te voorkomen dat ze haar land werd uitgezet richting Oekraïne. Dat meldt het nieuwsagentschap Interfax-Ukraine, op gezag van een anonieme bron. De Oekraïense viceminister van Binnenlandse Zaken heeft vandaag gezegd dat de protestleidster daarmee met succes een "gedwongen uitzetting uit haar vaderland" heeft voorkomen. De Wit-Russische grensautoriteit heeft gezegd dat ze is opgesloten.

De 38-jarige Kolesnikova zou maandag in het centrum van Minsk door gemaskerde mannen zijn opgepakt en weggevoerd in een minibus. Dinsdag verklaarde de Wit-Russische grensbewaking dat ze was aangehouden toen ze de grens met Oekraïne wilde oversteken. De Coördinatieraad van de oppositie zei dat Kolesnikova Wit-Rusland niet vrijwillig wilde verlaten.

"Dit was geen vrijwillig vertrek, dit was een gedwongen uitzetting", zei de Oekraïense viceminister van Binnenlandse Zaken Anton Gerasjenko op Facebook. "Maria Kolesnikova kon niet worden gedeporteerd uit Wit-Rusland omdat deze moedige vrouw stappen zette om te voorkomen dat ze over de grens werd gezet."

Volgens de Wit-Russische grensautoriteit wou Kolesnikova het land verlaten en kwam ze aan de grenspost aan met een auto, met daarin ook oppositievertegenwoordigers Anton Rodnenkov en Ivan Kravtsov. Volgens de Oekraïense grenswacht bevinden die laatste twee zich nu in Oekraïne. Volgens de Oekraïense viceminister Gerasjenko was het de bedoeling van de Wit-Russische autoriteiten om de schijn te geven dat Kolesnikova, Rodnenkov en Kravtsov hun aanhangers in de steek lieten.

Sinds de verkiezingen van 9 augustus wordt in Wit-Rusland massaal gedemonstreerd tegen president Aleksandr Loekasjenko die de stembusgang glansrijk zou hebben gewonnen. Hij wordt ervan beschuldigd de uitslag te hebben vervalst.

