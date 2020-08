Wit-Russische president Loekasjenko verzekert dat hij "probleem” van protestbeweging “zal oplossen" NLA

21 augustus 2020

17u05

Bron: Belga 0 De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko heeft vandaag verzekerd dat hij "het probleem zal oplossen", verwijzend naar de protestbeweging die zijn land sinds de omstreden verkiezingen van 9 augustus dooreenschudt. Hij beschuldigde de Verenigde Staten ervan dat ze de betogers "sturen".

Tegenover arbeiders in de regio Dzerjinsk, ten zuiden van de hoofdstad Minsk, verzekerde de president over de betogingen dat "die jullie niet hoeven te verontrusten". "Het is mijn probleem, dat ik moet oplossen en we zullen het oplossen. En geloof me, de komende dagen wordt het opgelost", zei hij volgens het openbare persbureau Belta.



Vervolgens liet hij uitschijnen dat de betogers betaald worden. "Jullie zijn werkers, jullie weten dat geld zo verdiend wordt. Soms wordt het op straat verdiend, maar dat duurt niet lang.”

“Amerikaanse inmenging”

De president, die al 26 jaar aan de macht is en ook wel ‘de laatste dictator van Europa’ genoemd wordt, beschuldigde de VS ervan dat ze de betogingen georganiseerd hadden om Rusland te isoleren met een "cordon sanitaire van de drie Baltische landen, ons en Oekraïne".



"De Verenigde Staten plannen en sturen dit allemaal en de Europeanen spelen het spel. In Warschau is een speciaal centrum opgericht", verzekerde Loekasjenko. "Ik zal alleen met de arbeidersploegen dialogeren", sprak hij tot de arbeiders die hij ontmoette.

Oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja, die na de verkiezingen plots naar Litouwen was uitgeweken, zei vandaag dat ze naar Wit-Rusland wil terugkeren. "Ik hou ontzettend veel van mijn land en ik wil echt terugkeren. Ik zal terugkeren zodra ik er me veilig kan voelen", zei ze op een persconferentie in de Litouwse hoofdstad Vilnius.

