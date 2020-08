Wit-Russische president Loekasjenko stapt met kalasjnikov in de hand uit helikopter aan paleis KVE

23 augustus 2020

19u46

Bron: Belga 0 Nadat er weer een massale protestbetoging was in de straten van Minsk in Wit-Rusland, is een helikopter geland aan het paleis waar president Alexander Lukasjenko verblijft. Dat was zondagavond in verschillende video's op het nieuwskanaal Telegram te zien. Opmerkelijk beeld: de staatstelevisie toonde hoe Loekasjenko, met een kalasjnikov in de hand, uit de helikopter stapte en naar het paleis beende.



Tevoren was er speculatie ontstaan of "de laatste dictator van Europa", zoals Loekasjenko ook wel genoemd wordt, zich in veiligheid zou laten brengen vanwege de protesten van tienduizenden betogers in de straten van de hoofdstad. De straten naar het paleis zijn afgezet door militaire voertuigen van de strijdkrachten.

Vandaag zijn opnieuw tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de president , twee weken na de omstreden presidentsverkiezingen.

Op het Onafhankelijkheidsplein in Minsk kwamen zondagnamiddag burgers van allerlei overtuiging samen. Ze riepen “Uchodi!” wat zoveel wil zeggen als “Hoepel op!”.

De politie waarschuwde via luidsprekers de burgers om niet deel te nemen aan een niet-toegelaten manifestatie. Het protest verliep vreedzaam.