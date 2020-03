Wit-Russische president: “Er zullen meer mensen sterven door werkloosheid en honger dan door het coronavirus” Belga

31 maart 2020

15u42 1 Terwijl de rest van de wereld bezig is met het indammen van het coronavirus, heeft de Wit-Russische president Alexander Lukashenko dinsdag opgeroepen om te blijven werken om de haperende economie te versterken.

“Er zullen meer mensen sterven door werkloosheid en honger dan door het coronavirus", aldus Lukashenko tijdens een vergadering in hoofdstad Minsk.

Lukashenko is al een kwarteeuw leider van het voormalige Oost-Europese Sovjetland. Over enkele maanden hoopt hij herverkozen te geraken om aan zijn zesde ambtstermijn te beginnen. De verkiezingen uitstellen vindt hij niet nodig. “Het grootste probleem is de economie. We moeten werken en ontsnappen aan deze crisis.”

Honderdvijftig besmettingen

De wereldeconomie lijdt onder de afgenomen handel tijdens de coronapandemie, omdat mensen overal ter wereld van hun regering verplicht moeten thuiswerken.

Eerder deed Lukashenko de bezorgdheden over het coronavirus al af als een “psychose”. In Wit-Rusland zijn voorlopig 150 bevestigde gevallen van Covid-19. De regering kondigde maandag aan dat al 30.000 coronatesten werden gedaan.

