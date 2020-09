Wit-Russische politie gooit vreedzame vrouwelijke betogers in politiecombi’s kv

13 september 2020

03u53

Bron: Belga 0 De Wit-Russische oproerpolitie heeft gisteren enkele tientallen vrouwelijke demonstranten met geweld aangehouden en in busjes gegooid. Duizenden gingen weer de straat op in de hoofdstad Minsk om te protesteren tegen politiegeweld en verkiezingsfraude.

Vooruitlopend op een grootschalig protest dat vandaag wordt verwacht, verzamelden groepen vrouwelijke demonstranten zich in het centrum van Minsk voor een vreedzaam protest. Sommigen sloegen met pollepels op pannen en anderen zongen "Bring back our Masha", verwijzend naar oppositieleider Maria Kolesnikova. Kolesnikova werd deze week gevangengezet nadat ze zich had verzet tegen gedwongen uitzetting door haar paspoort te verscheuren.

Er braken gisteren gevechten uit op het centrale Vrijheidsplein van Minsk toen mannen met zwarte gezichtsmaskers enkele vrouwelijke demonstranten probeerden aan te houden en ze terugdrongen, zo was te zien op beelden van tv-zender Belsat en Tut.by, een onafhankelijk Wit-Russisch nieuwsmedium. Een andere video toonde hoe agenten vrouwelijke demonstranten ruw in politiebusjes gooiden.



De Viasna-rechtengroep zei dat dertig demonstranten zijn gearresteerd. Een woordvoerster van het ministerie van Binnenlandse Zaken vertelde AFP dat "vrouwen waren aangehouden", maar kon niet zeggen hoeveel. Belsat, een televisiekanaal van de oppositie in Warschau, zei op Telegram dat twee van zijn journalisten die verslag deden van het protest ook zijn gearresteerd.

Al wekenlang zijn er demonstraties in Wit-Rusland nadat autoritair leider Alexander Loekasjenko, die al 26 jaar de voormalige Sovjetstaat regeert, beweerde oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja te hebben verslagen en op 9 augustus met 80 procent van de stemmen de verkiezingen te hebben gewonnen. Maandag zal Loekasjenko gesprekken voeren met de Russische president Vladimir Poetin in Sotsji, waarbij de twee plannen zullen bespreken om hun landen verder te integreren.