Wit-Russische oppositieleidster stelt ultimatum aan president Loekasjenko KVE

13 oktober 2020

17u24

Bron: Belga 0 De Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja heeft president Aleksandr Loekasjenko voor een ultimatum gesteld. Hij krijgt tot 25 oktober de tijd om op te stappen. Als hij dan nog altijd aan de macht is, komen er massabetogingen en een algemene staking.

Sinds de frauduleuze presidentsverkiezingen van begin augustus eist de oppositie het vertrek van Loekasjenko, die het land sinds 1994 met harde hand leidt. Al wekenlang wordt elke zondag massaal betoogd om het ontslag van "de laatste dictator van Europa" te eisen. Die protesten werden vaak hardhandig neergeslagen, en verschillende grote namen uit de oppositie werden al opgepakt of gingen in ballingschap. Zo is Tichanovskaja gevlucht naar Litouwen.

In een boodschap die op de sociale media gepost werd, vraagt de oppositieleidster behalve het vertrek van Loekasjenko ook een einde aan het gewelddadig neerslaan van betogingen en de vrijlating van alle politiek gevangenen. "Als op 25 oktober niet aan onze eisen voldaan is, zal het hele land vreedzaam op straat komen. En op 26 oktober zal een nationale staking in alle bedrijven beginnen, alle straten zullen geblokkeerd zijn en de verkoop in de staatswinkels zal instorten."

Dialoog

Tichanovskaja beklemtoont in de boodschap dat de oppositie zich meermaals bereid getoond heeft tot dialoog en onderhandelingen. "Maar praten achter gevangenistralies is geen dialoog", aldus Tichanovskaja.

Bij de laatste zondagsbetoging zette de politie het waterkanon en stungranaten in. Honderden mensen werden opgepakt. Maandag dreigde de minister van Binnenlandse Zaken er nog mee met scherp te schieten op de betogers "indien nodig".

Nog op maandag kwamen gepensioneerde Wit-Russen op straat, en volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken werden daarbij over het hele land 186 mensen opgepakt.