Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja maandag in Brussel HLA

17 september 2020

18u17

Bron: Belga 0 De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja zal maandag in Brussel een informele ontmoeting hebben met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Dat heeft de woordvoerder van de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell meegedeeld.

Tichanovskaja betwist dat president Aleksandr Loekasjenko op 9 augustus de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland won. Volgens de oppositieleidster, die vluchtte naar Litouwen, is er tijdens de stembusgang op grote schaal gesjoemeld.

Ook de Europese Unie erkent het verkiezingsresultaat niet. De lidstaten werken aan sancties tegen functionarissen van het regime die verantwoordelijk worden geacht voor de kiesfraude en de repressie van de protestbeweging die na de stembusgang is opgestaan in Wit-Rusland.



Tichanovskaja trekt maandag ook naar het Europees Parlement. Daar is donderdag met een ruime meerderheid een resolutie goedgekeurd waarin de parlementsleden de lidstaten oproepen om de sancties onverwijld in te voeren. Die moeten volgens hen ook Loekasjenko zelf viseren.

Mensenrechtenschendingen

Naast de EU zal ook de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) een onafhankelijk onderzoek instellen naar mensenrechtenschendingen rond de verkiezingen in Wit-Rusland. Zeventien lidstaten van de OVSE, waaronder Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, hebben dat donderdag besloten in Wenen.

Tijdens en na de verkiezingen in Wit-Rusland kwamen veel meldingen binnen van intimidatie, verkiezingsfraude, buitensporig geweld tegen vreedzame betogers, willekeurige arrestaties, ontvoeringen, verdwijningen en martelingen. De internationale gemeenschap heeft het regime van president Aleksandr Loekasjenko herhaaldelijk opgeroepen in dialoog te gaan met de oppositie en de bevolking en een einde te maken aan het geweld. Een aanbod van de OVSE om te bemiddelen werd afgewezen.

De zeventien landen stellen vast dat de repressie voortduurt, reden om het zogeheten Moskou-mechanisme van de OVSE te activeren. Dat werd voor het laatst ingeroepen in 2018 om misstanden in de Russische regio Tsjetsjenië te onderzoeken.

De komende dagen wordt een deskundige benoemd. Als de Wit-Russische autoriteiten dat willen, kunnen er nog twee andere experts aan de missie worden toegevoegd. Die komt na het onderzoek met aanbevelingen.