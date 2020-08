Wit-Russische oppositiekandidate Tichanovskaja is "veilig" en bevindt zich in Litouwen KVE

11 augustus 2020

08u54

Bron: Belga 1 Svetlana Tichanovskaja, de oppositiekandidate die de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko uitdaagde bij de presidentsverkiezingen van zondag, is veilig en bevindt zich in Litouwen. Dat zegt de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Linas Linkevicius op Twitter. De minister had eerder al zijn bezorgdheid over haar veiligheid uitgesproken, vanwege het geweld in Wit-Rusland na de verkiezingen.

Loekasjenko, ook wel de "laatste dictator van Europa" genoemd, is door de Wit-Russische verkiezingscommissie maandag uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen met 80,23 procent van de stemmen. Voor de tweede nacht op rij zijn manifestaties tegen zijn overwinning, voor zijn zesde mandaat al, door de politie uiteengejaagd.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0 Linas Linkevicius(@ LinkeviciusL) link

De 37-jarige politiek onervaren Tichanovskaja had zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen in de plaats van haar echtgenoot, de regeringskritische blogger Sergej Tichanovski. Hij zit momenteel in de gevangenis.



Nog voor de verkiezingen had Tichanovskaja haar kinderen naar het buitenland gebracht. Ze weigert het resultaat van de verkiezingen te aanvaarden, waarbij zij 9,9 procent van de stemmen zou behalen.



Tichanovskaja slaagde erin grote massa's op de been te brengen, iets wat een oppositiepoliticus in Wit-Rusland jarenlang niet gelukt was.

Opnieuw hevig nachtelijk protest in Minsk

In de Wit-Russische hoofdstad Minsk hebben in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw hevige protesten plaatsgevonden tegen de uitslag van de voorbije presidentsverkiezingen. De manifestanten eisen het vertrek van president Aleksandr Loekasjenko, die het land al sinds 1994 met harde hand leidt.

De betogers hebben zeven uur lang gedemonstreerd. Ze zeggen dat er gefraudeerd werd tijdens de presidentsverkiezingen, die officieel door Loekasjenko werden gewonnen met 80 procent van de stemmen.

Over het verloop van de protesten bestaat weinig duidelijkheid. Op foto’s zijn verschillende bloedende mensen te zien. Maar er zijn geen officiële cijfers over het aantal mensen dat gewond raakte of werd opgepakt. Eerder was wel al bevestigd dat er één dode was gevallen. Volgens de autoriteiten wilde de man een explosief naar de politie gooien, maar is het springtuig in zijn hand ontploft.

Enkele waarnemers zeggen dat het protest gewelddadiger verliep dan in de nacht van zondag op maandag. Toen raakten ongeveer honderd mensen gewond en werden zowat drieduizend manifestanten opgepakt.

“Dit was een historische avond”, meldt de oppositiebeweging Strana dlja Zjizni na afloop. “De nakende overwinning op de tiran wordt stilaan zichtbaar.” Met de inzet van rubberkogels en stungranaten tegen de eigen burgers, wordt duidelijk dat de dagen van Loekasjenko geteld zijn, zo klinkt het nog.