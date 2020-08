Wit-Russische nobelprijswinnaar roept op tot eenheid van het volk en vreedzame protesten tegen Loekasjenko HLA

26 augustus 2020

16u54

Bron: Belga 0 Nobelprijswinnaar voor de literatuur Svetlana Aleksejevitsj heeft gewaarschuwd voor bloedvergieten in verband met de massale protesten in Wit-Rusland. De 72-jarige schrijfster sprak de pers toe na afloop van een onderzoekscommissie waarvoor ze werd opgeroepen als getuige vanwege haar lidmaatschap van de coördinatieraad van de oppositie. De schrijfster riep op tot eenheid van het volk en vreedzaam verzet tegen staatshoofd Alexander Loekasjenko.

Aleksejevitsj, die in 2015 de Nobelprijs won, had bij haar aankomst op de onderzoekscommissie gehamerd op het feit dat de actie van de oppositie "absoluut legitiem" was en ze bekritiseerde ook het politiegeweld tegen de demonstranten. De schrijfster uitte bovendien haar bezorgdheid over de confrontatie in de samenleving tussen de tegenstanders en de aanhangers van Loekasjenko. Er mag geen burgeroorlog zijn, zei ze.

Aleksejevitsj is lid van het zevenkoppige bestuur van de raad, die streeft naar een vreedzame machtswisseling in Wit-Rusland door middel van dialoog. Ze verwierp de beschuldigingen van Loekasjenko dat de raad een staatsgreep aan het plannen was. De Wit-Russische rechterlijke macht was vorige week een procedure begonnen tegen de raad, die volgens de staat oproept tot acties die gericht zijn op "het ondermijnen van de nationale veiligheid".

Twee andere leden van de coördinatieraad, Olga Kovalkova en Sergei Dilevski, werden dinsdag reeds veroordeeld tot tien dagen gevangenisstraf vanwege een ongeoorloofde demonstratie zondag in Minsk naar aanleiding van de presidentsverkiezingen die bijna 100.000 mensen lokte.

Lees ook: Wit-Rusland schudt stilaan het juk van dictator Loekasjenko van zich af: “De bom is gebarsten”(+)