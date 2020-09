Wit-Russische Nobelprijswinnaar Aleksijevitsj verlaat thuisland voor medische behandeling en werk NLA

28 september 2020

15u38

Bron: Belga 0 De politiek geëngageerde Nobelprijswinnares voor de Literatuur, Svetlana Aleksijevitsj, heeft haar thuisland Wit-Rusland verlaten. De 72-jarige prominente oppositiefiguur is naar Duitsland vertrokken voor een medische behandeling en voor werk. Volgens haar houdt haar vertrek geen verband met de politiek en is ze van plan terug te keren.

Volgens het Duitse persbureau DPA zou Alexijevitsj haar land zijn ontvlucht vanwege bezorgdheid over haar veiligheid. Alexijevitsj, die in 2015 de Nobelprijs voor literatuur won, zou het land hebben verlaten op een vlucht van de Wit-Russische luchtvaartmaatschappij Belavia op weg naar Berlijn.

Alexijevitsj is een hooggeplaatst lid van de Wit-Russische coördinatieraad van de oppositie. Leden van de raad zijn al wekenlang het doelwit van de autoriteiten in Wit-Rusland. Eerder deze maand zei ze dat ze het enige lid was van het presidium van de coördinatieraad dat nog niet in de gevangenis zat of werd gedwongen in het buitenland in ballingschap te gaan.

Franse bemiddeling

De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja heeft de Franse president Emmanuel Macron ondertussen gevraagd om te bemiddelen in het conflict in Wit-Rusland. Zij hoopt dat Macron samen met de Russische president Vladimir Poetin een dialoog kan beginnen om tot een oplossing te komen. Een woordvoerder van de Franse regering liet maandag in Parijs verstaan dat Macron daartoe bereid is.

In Wit-Rusland wordt al weken gedemonstreerd tegen president Aleksandr Loekasjenko. Hij werd bij de recente verkiezingen met een ruime meerderheid herkozen, maar veel Wit-Russen en buitenlandse leiders twijfelen aan deze uitslag en erkennen hem niet als president.