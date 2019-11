Wit-Rusland verhoogt grenscontroles door Tsjernobyl-toerisme PVZ

15 november 2019

13u04

Bron: DPA 0 Wit-Rusland wil de controles aan de grens met Oekraïne opvoeren, nu het toerisme in het besmette gebied rond het Oekraïense Tsjernobyl in opmars is. Wit-Rusland moet "de staatsgrens rond de Tsjernobyl-zone sluiten", aldus Anatoly Lappo, functionaris van het Wit-Russische comité voor de staatsgrenzen, in uitspraken die het staatsnieuwsagentschap BelTA heeft gepubliceerd.

"Er is een heel grote besmetting aan de grenslijn. Mensen moeten daar niet heengaan", aldus Lappo. Het epicentrum van de nucleaire ramp met de kerncentrale bevond zich op ongeveer 10 kilometer van de Wit-Russische grens.

Dit jaar telde Oekraïne al meer dan 100.000 mensen die een bezoek brachten aan de zogeheten 'exclusion zone' of uitsluitingszone rond de kerncentrale van Tsjernobyl. Dat is het hoogste aantal tot dusver.

Op 26 april 1986 ontplofte reactor 4 van de centrale in Tsjernobyl, op een honderdtal kilometer ten noorden van Kiev. Een groot deel van Europa, maar vooral Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland raakten vervuild na de explosie. In 2011 maakte Oekraïne massatoerisme naar de site mogelijk, aangezien de stralingsniveaus tot beheerbare waarden waren gedaald.

Wit-Rusland bewaakt het grensgebied momenteel met drones. "We zijn van plan om bewakingscamera's te installeren en een controlecentrum op te richten in Choiniki", aldus Lappo. Choiniki ligt in het zuidwesten van Wit-Rusland, net buiten de uitsluitingszone.