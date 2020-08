Exclusief voor abonnees

Wit-Rusland schudt stilaan het juk van dictator Loekasjenko van zich af: “De bom is gebarsten”

Job Van Nieuwenhove

18 augustus 2020

21u29

1

“Europa’s laatste dictator” Aleksandr Loekasjenko lijkt zijn greep op de macht in Wit-Rusland stilaan te verliezen. Na de harde repressie van protesten keert de rust stilaan. Maar de geest lijkt uit de fles: “De bom is gebarsten nadat jarenlange frustraties zich opstapelden”. Maar omdat Loekasjenko voorlopig niet wil wijken, is de rol van buur Rusland de komende weken cruciaal.