Wit-Rusland draagt 32 Russische "huurlingen" over aan Moskou kv

14 augustus 2020

21u03

Bron: Belga 0 Meer dan dertig Russen die in de aanloop naar de Wit-Russische presidentsverkiezingen waren opgepakt, zijn vrijdag weer teruggestuurd naar hun land. Dat heeft Moskou meegedeeld. Volgens het Wit-Russische regime ging het om Russische "huurlingen" die hadden geprobeerd om het Oost-Europese land te destabiliseren.

Wit-Rusland had eind juli meegedeeld dat het 33 Russische paramilitairen had opgepakt. De Russische huurlingen waren volgens het regime in Minsk bezig met het organiseren van terreuracties. Ze wilden zo de presidentsverkiezingen van 9 augustus ontregelen.

Volgens de Russische procureur-generaal zijn 32 van de 33 verdachten intussen de grens overgezet. De resterende verdachte, die zowel de Russische als de Wit-Russische nationaliteit had, is in het land gebleven.



