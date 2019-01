Winterweer neemt extreme vormen aan in Alpen en “ergste moet nog komen”: duizenden mensen vast, noodtoestand uitgeroepen TT

10 januari 2019

17u15

Bron: ANP, Belga, Focus Online, OE24.at 58 De dreiging van het winterweer in het Alpengebied wordt steeds groter. In Duitsland en Oostenrijk zijn hele dorpen door de sneeuw afgesloten van de buitenwereld. Volgens de Duitse nieuwssite Focus Online zitten er in de plaats Berchtesgaden honderden mensen vast en is de noodtoestand uitgeroepen. Over heel Oostenrijk kunnen duizenden mensen evenmin weg. Verbetering is bovendien niet meteen in zicht, integendeel: dit weekend wordt een nieuwe storm verwacht die opnieuw verse ladingen sneeuw met zich meebrengt.

In een deelgemeente van Berchtesgaden zouden 350 mensen vastzitten. De enige weg naar het dorpje zou volledig van de buitenwereld zijn afgesneden en enkel met militaire voertuigen berijdbaar zijn. Er is intussen wel voldoende voedsel aanwezig voor de inwoners. Duitse legertroepen kwamen ter plaatse om de sneeuw van de daken te verwijderen.

In Aying nabij München kwam vandaag een 7-jarig kind om onder een omvergewaaide boom. Vanmorgen stierf volgens de Duitse politie ook een 54-jarige vrouw in een file bij Dornstadt, nabij Ulm. Honderden auto- en vrachtwagenbestuurders zaten heel de nacht op de A8 vast in een stilstaande file van 35 kilometer lang. Medewerkers van het Duitse Rode Kruis (DRK) deelden er dekens uit. Toen de Rode Kruis-medewerkers die weer wilden ophalen, stuitten zij op de omgekomen vrouw. Waaraan zij precies is overleden, is niet duidelijk.

In heel Beieren, maar ook in Oost-Duitsland, stonden overigens vannacht en vanmorgen massale files door de aanhoudende sneeuw. Sommige bestuurders stonden maar liefst vijftien uur vast in het verkeer. In Schierke in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt raakte een toeristentrein zo goed als volledig bedolven door de sneeuw. Ook de passagiers op de regionale treinen ten zuiden van München krijgen te maken met afgesloten routes. Veel scholen blijven gesloten door het noodweer.

Hoogste lawinerisico in Oostenrijk, nu ook hinder in Tsjechië

Inmiddels is ook het lawinerisico in de Oostenrijkse regio Salzburg opgeschaald naar 5. Dat is het hoogste niveau en komt maar heel zelden voor. De autoriteiten waarschuwen voor extreem lawinegevaar. Gisteren overleed een 16-jarige Australische skiër in Sankt Anton am Arlberg. Hij werd voor de ogen van zijn ouders meegesleurd door een lawine.

In grote delen van de Alpen geldt code rood. Populaire winterbestemmingen als Obertauern, Lech, Zürs en Hallstatt zijn, net als gisteren, niet bereikbaar. Rond de berg Hochkar viel er in één nacht een meter sneeuw, vandaag en morgen zou daar nog eens twee meter bijkomen. In en rond de gemeente Hohentauern kunnen duizenden mensen niet meer weg, ook helikopters geraken er door het slechte weer niet. Sinds nieuwjaar viel er al vier meter sneeuw, de helft van wat er normaal in een volledige winter valt. Duizenden huishoudens in de zwaarst getroffen gebieden zitten zonder stroom.

Nieuwe storm komend weekend

Volgens de weersvoorspellingen houdt het extreme winterweer aan, met een nieuwe grote storm met windstoten tot 110 km/u en een nieuwe sneeuwgolf komend weekend. Enkel morgenvoormiddag zou het in sommige streken even ophouden met sneeuwen. In de Alpen kan de temperatuur ‘s nachts dalen tot - 20 graden Celcius.

Ook in het noorden van Tsjechië is er ondertussen felle hinder. De stad Jablonec nad Nisou riep vandaag de noodtoestand uit omdat de grote hoeveelheid sneeuw er niet kan worden opgeruimd. Ongeveer 9.000 gezinnen zitten er zonder stroom. Het Ertsgebergte in Tsjechië wordt zwaar getroffen door het winterweer. Het wintersportoord Bozi Dar, de hoogstgelegen stad van het land, was een tijdlang afgesloten van de buitenwereld.

