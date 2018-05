Wintersporter (22) in Kashmir gedood door met stenen gooiende demonstranten mvdb

08 mei 2018

11u38

Bron: Belga 0 Een Indiase toerist (22) is om het leven gekomen nadat hij geraakt werd door een steen bij protesten in de omstreden Indiase deelstaat Jammu en Kashmir.

De twintiger uit de miljoenenstad Chennai was maandag onderweg naar het populaire skioord Gulmarg toen zijn auto werd aangevallen, aldus de lokale politie. Een steen raakte zijn hoofd. De man werd nog afgevoerd naar het ziekenhuis, maar overleed maandagnacht. Bij het incident raakte ook een jonge vrouw van 19 gewond.

Deelstaatpremier Mehbooba Mufti ging de familie van het slachtoffer opzoeken en noemt de aanval in de lokale media "hartverscheurend". Hij zegt zich te schamen voor wat er gebeurd is.

Het is niet duidelijk wat het protest heeft veroorzaakt. Vorige week raakte een kind gewond nadat demonstranten in Shopian, ook in Jammu en Kashmir, stenen naar een schoolbus hadden gegooid.Ondanks de vele conflicten met de veiligheidsdiensten, richten demonstranten in Kashmir zich doorgaans niet op toeristen.

De staat met een bevolking die grotendeels islamitisch is, heeft sinds midden jaren 80 te maken met een gewelddadige separatistische beweging. Al meer dan 44.500 rebellen, veiligheidsagenten en burgers zijn omgekomen. India houdt Pakistan verantwoordelijk voor de militanten die de aanvallen uitvoeren. Islamabad ontkent die beschuldigingen en noemt hen vrijheidsstrijders.