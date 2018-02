Winters weer neemt Europa over: opnieuw minstens acht mensen doodgevroren in Polen, zwaarste sneeuwval in zes jaar in Rome ADN

26 februari 2018

10u39

Bron: ANP 5 Het winterse weer zorgt in grote delen van Europa voor overlast.

Door de ijzige kou in Polen zijn sinds vrijdag minstens acht mensen doodgevroren, melden de Poolse autoriteiten. In het weekend daalden de temperaturen in grote delen van het land tot - 20 graden Celsius. De autoriteiten roepen mensen op om daklozen en ouderen te helpen. In totaal zijn er in Polen 48 mensen door de kou overleden sinds november.

In het noorden van Griekenland zorgt de sneeuwval voor overlast op wegen. Volgens de Griekse staatsradio zijn veel wegen daar alleen met sneeuwkettingen bereikbaar. Gisterenavond werden verschillende vluchten naar het Griekse Thessaloniki geannuleerd. Dat terwijl er in het zuiden van het land lenteachtige temperaturen worden gemeten.

Ook Italië kampt met winterweer. In Rome is de zwaarste sneeuwval in zes jaar gemeten. De burgemeester besloot uit voorzorg openbare scholen te sluiten. Het weer zorgt ook voor vertragingen en annuleringen van vluchten. Het leger is ingezet om wegen vrij te maken. Sneeuw in Noord-Italië is niet ongebruikelijk, maar in het zuiden van het land en aan de kust sneeuwt het zelden.

In het Verenigd Koninkrijk bereiden de autoriteiten zich voor op het winterse weer. Daar zijn volgens lokale media weerwaarschuwingen afgegeven voor grote delen van het land en staat het leger paraat om te helpen bij noodsituaties.

Delen van Duitsland en Frankrijk hebben ook te maken met ijzige temperaturen en sneeuwval, melden lokale media. Daar zorgt het weer voor zover bekend niet voor hevige overlast.

De #vrieskou heeft een groot deel van #Europa in haar greep. In de Benelux is dat best aangenaam in combinatie met #zonneschijn. In de wind en uit de #wind behoorlijk koud! Volg de temperatuur in Europa. https://t.co/qjayEEQyLR #KBK18 pic.twitter.com/sy6EqeYAxE NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link