Wint Greta Thunberg Nobelprijs voor de Vrede?

27 september 2019

19u16

Bron: ANP 0 Buitenland Het Noorse onderzoeksinstituut PRIO noemt Donald Trump en klimaatactiviste Greta Thunberg kanshebbers voor de Nobelprijs voor de Vrede. PRIO publiceert jaarlijks een voorspelling van wie de genomineerden zullen zijn. Het zit bovendien vaak goed met de voorspellingen van de winnaar van de Vredesprijs.

Naast Trump en Thunberg, over wie dit jaar het meest gesproken als genomineerden voor de Nobelprijs voor de Vrede, zijn er nog andere, onbekendere kanshebbers.

Drie jonge vredesactivisten, de Libische Hajer Sharief, de Somalisch-Canadese Ilwad Elman en Nathan Law Kwun-chung uit Hongkong, staan bovenaan de voorspelling van het Noorse onderzoeksinstituut. Ook Reporters zonder Grenzen en de Control Arms Coalition worden genoemd. Volgens de directeur van het instituut is de belangrijkste vraag bij de kandidatuur van Thunberg of klimaatverandering in verband kan worden gebracht met gewapende conflicten.

301 nominaties

Het Nobelcomité heeft dit jaar 301 nominaties binnen gekregen. Die worden ingediend door parlementariërs, academici en onderzoekers uit de hele wereld. De winnaars van de Nobelprijzen worden in de week van 7 oktober bekendgemaakt. Op vrijdag 11 oktober wordt duidelijk wie de Nobelprijs voor de Vrede krijgt.

