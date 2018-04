Winnie Mandela krijgt staatsbegrafenis op 14 april HA

03 april 2018

16u43

Bron: AFP, Belga, DPA 0 In Zuid-Afrika wordt vandaag opnieuw hulde gebracht aan Winnie Madikizela-Mandela, de overleden ex-vrouw van gewezen president Nelson Mandela. De bij leven erg populaire, maar omstreden "moeder van de natie" wordt geprezen voor haar felle strijd tegen het vroegere apartheidsregime in Zuid-Afrika. Ze krijgt op 14 april een staatsbegrafenis .

Winnie Mandela stierf gisteren op 81-jarige leeftijd in Johannesburg aan een slepende ziekte. Samen met haar toenmalige echtgenoot Nelson Mandela stond ze lange tijd symbool voor het verzet van de zwarte meerderheid tegen de rassensegregatie in het land.

Ook 24 uur na de bekendmaking van het overlijden blijven Zuid-Afrikanen naar haar woning in Soweto afzakken om hun medeleven te betonen. Op tv-beelden is te zien dat ook honderden leden van de linkse oppositiepartij Economische Vrijheidsstrijders (EFF) ter plaatse zijn gekomen voor een herdenking. Partijleider Julius Malema loofde haar als een vrouw "die tussen de mensen leefde en die hen nooit heeft verraden". Hij beklemtoonde ook dat EFF zich "nooit voor haar schaamde", in tegenstelling tot haar partij ANC.

De huidige president, Cyril Ramaphosa (ANC), had Winnie Mandela gisteren al geprezen als een "sterke en onbevreesde stem in de strijd voor gelijke rechten". Hij deelde later ook mee dat ze op zaterdag 14 april een staatsbegrafenis zal krijgen in het Orlando Stadium in Soweto. Op woensdag 11 april vindt een officiële herdenking plaats.

Als echtgenote van Nelson Mandela was Winnie erg populair bij de aanhang van het ANC. Maar ze kwam ook geregeld in opspraak. Zo werd ze in 1991 veroordeeld voor haar aandeel in de foltering en dood van de 14-jarige Stompie Seipei.