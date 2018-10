Winnende nummers grootste lottotrekking ooit zijn bekend, maar mogelijk stijgt de jackpot straks naar 2 miljard dollar avh

24 oktober 2018

06u59

Bron: Belga 0 In de Verenigde Staten heeft gisteren de trekking plaatsgevonden voor de grootste jackpot ooit: goed voor 1,6 miljard dollar (bijna 1,4 miljard euro). Of er ook een winnaar is, is nog niet bekend.

De winnende nummers van de Mega Millions Loterij zijn 5, 28, 62, 65, 70 en Mega Ball 5. De 1,6 miljard dollar in de pot, is nooit gezien. De pot is al sinds juli aan het groeien.

2 miljard

Als er ook dinsdag geen winnaar uit de bus komt, zou de winst kunnen oplopen tot 2 miljard dollar. De volgende trekking vindt vrijdag plaats. Een lotje kost 2 dollar. De kans op de zes winnende nummers, bedraagt amper 1 op 302 miljoen.

