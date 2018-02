Winnaars Super Bowl weigeren ontvangst door Trump kv

05 februari 2018

18u21

Bron: Reuters, CNN 0 Meerdere leden van de Philadelphia Eagles, het American football-team dat gisteren de Super Bowl won, hebben laten verstaan dat ze niet van plan zijn om zich op het Witte Huis te laten ontvangen door Donald Trump.

Voorlopig hebben alvast spelers Malcolm Jenkins, Torrey Smith en Chris Long aangegeven dat ze niet ingaan op de uitnodiging van het Witte Huis. De spelers willen daarmee duidelijk maken dat ze niet akkoord zijn met het beleid van president Trump.

Trump trok vorig jaar hard van leer tegen spelers die voor de wedstrijd knielen tijdens het volkslied uit protest tegen racisme en sociale ongelijkheid in de VS. Hij riep de eigenaars van NFL-teams in september op om "die klootzakken" van het veld te sturen en aan de deur te zetten. In een verklaring drong Trump er vrijdag nog op aan dat de spelers "trots voor de vlag zouden staan".

"Nah, ik ben persoonlijk niet van plan om aanwezig te zijn," vertelde Jenkins aan CNN.

Ook Torrey Smith, die op het veld zijn vuist hief om zijn solidariteit met de Black Lives Matter-beweging te tonen, wil met zijn afwezigheid protesteren tegen de president. "We lezen het nieuws net zoals iedereen," zei hij vorige week. "Je ziet Donald Trump iets tweeten... wij praten erover in de kleedkamer, net zoals iedereen dat doet op de werkvloer. We zijn goed op de hoogte van wat er gebeurt en we proberen op de hoogte blijven." "We protesteren niet tegen het volkslied. het is een protest tijdens het volkslied," lichtte Smith toe.

Long liet vorige week al verstaan dat hij niet naar het Witte Huis zou afzakken als de Eagles zouden winnen. "Nee, ik ga niet naar het Witte Huis. Ben je gek?," reageerde hij.

Trump heeft het team via Twitter gisteren gefeliciteerd met de overwinning.

Congratulations to the Philadelphia Eagles on a great Super Bowl victory! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link