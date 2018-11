Winnaar van gigajackpot van bijna 1,6 miljard dollar heeft zich nog altijd niet gemeld ADN

14 november 2018

15u58

Bron: ABC News 4 De Amerikaan die drie weken geleden de gigantische Mega Millions-jackpot van bijna 1,6 miljard dollar (ruim 1,4 miljard euro) won, heeft die duizelingwekkende som nog steeds niet opgeëist.

De bijna 1,6 miljard dollar in de pot was een ultiem recordbedrag. Ongezien. De kans om de jackpot te winnen, was bovendien miniem: slechts 1 op 302 miljoen.

Toch slaagde een inwoner van de staat South Carolina in het huzarenstukje. Hij of zij beschikt met de nummers 5, 28, 62, 65 en 70 (en de ‘Mega ball’ 5) over een winnend lot, goed voor 1.586.000.000 dollar. De winnaar mag kiezen: 904 miljoen dollar (791 miljoen euro) direct op de bankrekening of het volledige bedrag ontvangen over een periode van 29 jaar, goed voor een slordige 48 miljoen euro per jaar.

Maar wie is toch die gelukzak die een lotje van 2 dollar kocht in een KC Mart in Simpsonville, en nu eigenlijk schatrijk is? Dat is een groot vraagteken. Niemand is de prijs komen claimen. De winnaar heeft nog tot 21 april 2019 de tijd. Anders speelt hij of zij het fortuin kwijt. Het volledige bedrag komt dan terug terecht in de prijzenpot of wordt geïnvesteerd in lokale ontwikkelingsprogramma’s (onderwijs/senioren/milieu) gefinancierd met winsten van de Mega Millions-loterij.

