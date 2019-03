Winnaar Nederlandse verkiezingen Thierry Baudet bereid tot compromis: “Snappen dat we water bij de wijn moeten doen” TT

21 maart 2019

15u46

Bron: Belga, ANP 0 In Nederland is de nieuwe rechts-populistische partij Forum voor Democratie (FVD) bereid om compromissen te sluiten om zoveel mogelijk van haar doelen te halen. "We snappen dat we water bij de wijn moeten doen", zei FVD-leider Thierry Baudet vanmiddag. Zijn partij is de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen en wordt de grootste partij in de Eerste Kamer, de Nederlandse senaat.

Forum voor Democratie behaalt in de Eerste Kamer vanuit het niets twaalf zetels, even veel als de VVD van premier Mark Rutte die er één verliest. De coalitie is door het verlies van de regeringspartijen wel haar meerderheid kwijt in de senaat. Samen komen de liberale VVD, het christendemocratische CDA, het linksliberale D66 en de conservatieve ChristenUnie nog maar aan 31 op de 75 zetels. De vier partijen zullen dus andere partners moeten zoeken om wetsvoorstellen goedgekeurd te krijgen.

De linkse oppositiepartijen lijken, ondanks de winst van rechts, het meest uitzicht te hebben op de macht. Oppositiepartijen GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben elk genoeg zetels om de regering uit de brand te helpen. En beide hebben ze samenwerking niet bij voorbaat uitgesloten. Maar ze willen hun huid duur verkopen.

Eerst provincies

Toch is samenwerking met het FVD niet uitgesloten. De partij gaat zich nu wel eerst richten op de provincies, zegt Baudet. "We gaan proberen tot stabiele besturen in de provincies te komen." Volgens Baudet heeft zijn partij voldoende mensen om alle zetels in de Provinciale Staten te vullen. Ook als het FVD gaat besturen heeft het genoeg kandidaten. "We hebben veel mensen achter de hand. We zijn nu echt klaar voor een besturende rol."

Baudet denkt dat regeringspartijen VVD en CDA "enorm zijn geschrokken" van het succes van het FVD bij de provinciale verkiezingen. Ze zullen mogelijk gaan nadenken over hun koers, aldus de partijleider. Hij is bereid met iedereen te praten in de Eerste Kamer. "Wij zitten hier zakelijk in.”

Rutte bereid tot samenwerking

De Nederlandse regering zal ook kijken of FVD wil samenwerken met het kabinet in de Eerste Kamer. Er zal volgens premier Rutte per onderwerp worden gekeken naar meerderheden. “Ik zou er ook op rekenen dat de partij die de grootste is geworden daartoe bereid is”, zei Rutte in de marge van de EU-top over de brexit in Brussel.

Rutte zei dat hij uitkijkt naar het contact met Baudet en zijn partij “om te kijken hoe wij tot verstandige meerderheden kunnen komen”. Hij hoopt dat Forum bereid is “de basis onder het bestuur van Nederland te versterken”.

De Nederlandse premier heeft nog geen contact gehad met Baudet sinds de uitslag van de verkiezingen bekend werd. In zijn toespraak, gisterenavond laat, had Baudet Rutte nog omschreven als een “onbenul”.

FvD “heeft zichzelf al uitgesloten”

Volgens D66-voorman Rob Jetten heeft Forum voor Democratie met zijn eisen zichzelf wel al uitgesloten van samenwerking met de regering in de Eerste Kamer.

“Er is natuurlijk wel een partij die tegen het klimaatbeleid is, die grenzen wil sluiten, die wil dat bewindspersonen aftreden en Nederland uit de Europese Unie gaat. Dus die partij heeft zichzelf al uitgesloten van samenwerking met de coalitie. Maar we gaan kijken of dat ze dat enorme zetelaantal ook gaan omzetten in verantwoordelijkheid.”

De regerende coalitie gaat in de senaat samenwerking zoeken van links tot rechts, zei hij. Dat worden “geen formele gesprekken”, laat staan een heuse formatie, maar samenwerking per onderwerp. Met wisselende partners en meerderheden.

Twee onderwerpen zijn voor D66 de komende tijd heilig, waarschuwt Jetten. Mochten coalitiepartners VVD en CDA toch naar rechts willen kijken, laat dan “één ding duidelijk zijn: D66 gaat niet meewerken als we het klimaatbeleid naar beneden gaan bijstellen of een minder pro-Europese houding gaan inzetten”.

Het verlies van zijn eigen partij en de winst van FVD zijn voor Jetten “een wake-upcall”. Hij richt het vizier op de Europese verkiezingen van mei.