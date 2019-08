Winkeldief blijkt internationaal gezochte bankovervaller Annabel van Gestel

18 augustus 2019

11u18

Bron: AD.nl 2 Wie denkt dat bankovervallers na hun daad het eerste vliegtuig naar een bounty-eiland pakken, heeft het mis. Sommigen blijken niet eens genoeg geld te hebben om iets te eten te kopen in de supermarkt. Toen de Rotterdamse politie gisteravond op een melding van winkeldiefstal afging in Berkel en Rodenrijs, bleek de verdachte internationaal gesignaleerd te staan voor een bankoverval in Duitsland.

“Ook bankovervallers hebben honger en dorst”, schrijft een agent op Facebook. Supermarktmedewerkers betrapten de man op diefstal en schakelden de politie in. Na onderzoek bleek het te gaan om de internationaal gezochte crimineel.

Het is onduidelijk waar en wanneer de bankoverval precies heeft plaatsgevonden, noch wat er is buitgemaakt. De politie schrijft in het bericht dat de man spoedig zal worden uitgeleverd aan Duitsland, waar een lange “Gefängnis straf” op hem wacht.