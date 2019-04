Windhaan van Notre-Dame teruggevonden tussen het puin Kees Graafland

16 april 2019

21u47

Bron: AD.nl 0 Franse media melden dat de windhaan die op de ingestorte toren van de Notre-Dame stond, gevonden is. Nochtans dacht men dat de haan gesmolten was in de vuurzee van gisterenavond. Niets is minder waar: een lid van de Franse federatie van bedrijven die historische gebouwen restaureren vond het koperen ‘dier’ terug tussen het puin in de kerk.

Incroyable! Un de nos adhérents du @GMHistoriques a retrouvé dans les décombres le coq du haut de la flèche de #NotreDame Son intuition était la bonne! Merci à nos bâtisseurs passionnés du patrimoine pour leur engagement: Le savoir-faire français est là. #ReconstruireNotreDame pic.twitter.com/EG2yyj28Bm Jacques CHANUT(@ chanutj) link

“Incroyable” of “ongelooflijk”. Met die kreet begint Jacques Chanut zijn tweet over de vondst. Bisschop Patrick Chauvet bevestigde de vondst van de haan vanavond ook op de Franse televisie in het programma C à Vous, en een ambtenaar van het Franse ministerie van Cultuur stelt tegen Le Parisien: “De haan is gered. Ik zag de hoofdarchitect van historische monumenten naar beneden komen met de haan in zijn armen.’’



Het koperen ding is gebutst, maar waarschijnlijk te repareren. Volgens Chanut, zelf voorzitter van de Franse bouwfederatie, is het één van de restauratoren - verantwoordelijk is voor het opgraven van het puin - die de blijde ontdekking heeft gedaan.



Op de foto's die Chanut twitterde is te zien hoe een man de flinke windhaan draagt.

