Wind kan bosbranden in Californie gevaarlijker maken KVE

11u51

De toenemende wind kan de situatie bij de bosbranden in Californië aan de Amerikaanse westkust in het weekeinde duidelijk gevaarlijker maken.

Volgens voorspellingen van de weerdienst Accuweather is het ook mogelijk dat de brandweer met rook en stof krijgen af te rekenen. "Het maakt niet uit hoe je het bekijkt, het gevaar van de branden zal dit weekend toenemen", zei meteoroloog Ken Clark.

De vuurzee in de omgeving van Santa Barbara en Ventura is uitgegroeid tot de op drie na grootste uitslaande brand in Californië sinds 1932. Die woedt al meer dan tien dagen. Er moet voorlopig nog geen rekening gehouden worden met regen. Zondagavond zou de wind weer afnemen.

AFP