Wim (94) overleefde een Gestapo-gevangenis, drie concentratiekampen en een grote scheepsramp

Tonny van der Mee

03 april 2018

13u59

Bron: AD

0

Hij overleefde een beruchte Gestapo-gevangenis, drie concentratiekampen en een grote scheepsramp. Wim Aloserij (94) onderging de wreedheden van de nazi’s, maar ziet niet om in wrok. Als ‘de laatste getuige’ vertelt hij in een boek over zijn wil om te leven.