William Barr is nieuwe VS-minister van Justitie kv

14 februari 2019

20u14

Bron: Belga, Reuters 0 De Amerikaanse Senaat heeft vandaag ingestemd met de benoeming door president Donald Trump van William Barr tot nieuwe minister van Justitie. Barr, een advocaat van opleiding, was ook al minister van Justitie van 1991 tot 1993 onder George H. W. Bush.

De 68-jarige Barr wordt de opvolger van Jeff Sessions, die eind vorig jaar door Trump de laan werd uitgestuurd. Sindsdien leidde Matt Whitaker waarnemend het ministerie.

Het ministerie van Justitie staat in de schijnwerpers vanwege het onderzoek dat speciaal aanklager Robert Mueller voert naar de Rusland-affaire. Die draait rond de mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 en een eventuele samenzwering met de Trump-campagne. Het ministerie houdt toezicht op het onderzoek van Mueller.



De stemming in de Senaat verliep overwegend volgens de partijlijnen. De meeste Republikeinen stemden “ja” voor Barr, de meeste Democraten zeiden “neen”. Veel Democraten vrezen immers dat Barr de bevindingen van het onderzoek van Mueller deels in de doofpot zal willen stoppen.

Voor hij genomineerd werd voor de ministerpost, schreef Barr een 19 pagina’s lange memo waarin hij het onderzoek van Mueller “fataal gebrekkig” noemt. Hij beloofde echter dat hij zich niet zal laten intimideren door Trump en dat hij de integriteit van het onderzoek van Mueller zal beschermen en zoveel mogelijk uitkomsten daarvan publiek bekend zal maken.

Naar verwachting zal Barr ook Trumps harde immigratiebeleid steunen.